Osupljiva služba Natalije Waldhuber

Pred desetletjem in pol je simpatična Štajerka Natalija Waldhuber osvojila laskavi naslov miss športa, vendar se ni veliko sprehajala po modnih brveh in delala kot fotomodel, temveč je raje pridno študirala in potovala.

»Bila sem v 56 državah, živela sem na vseh celinah. Ogromno sem videla na lastne oči, tudi doživela,« pravi svetlolaska, ki se je po študiju in nadaljevanju atletske kariere na Havajih in v San Diegu ter magisteriju v Budimpešti kalila na različnih področjih. Zdaj je zelo uspešna delegatka Evropske unije za razvojne projekte, s katerimi izboljšujejo življenje milijonom ljudem po vsem svetu.

Več let je delovala na misijah v Nepalu in Afganistanu, ki ga je morala zapustiti zaradi varnosti. Od lanske jeseni pa ima novo službo – tokrat v Afriki. V svoji 57. državi, Ruandi, pomaga izboljševati življenjske razmere. Nova dežela ji je zelo všeč, spoznala je številne ljudi, nedavno pa je tam s prijateljicami praznovala tudi svoj rojstni dan.