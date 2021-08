Resničnostni šov Kmetija (FOTO)

Prvi dve Kmetiji je vodila Špela Močnik.

Lili Žagar je Kmetijo vodila leta 2011.

Denis Toplak, zmagovalec četrte sezone šova leta 2014

Artur Štern in Goran Breščanski v prvi sezoni Kmetije slavnih

Anja Križnik Tomažin je vodila prvo Kmetijo slavnih leta 2009.

To so tekmovalci, ki jih bomo spremljali v najnovejši Kmetiji.

Še dobrih 14 dni in na male zaslone se bo po dveh letih vrnil resničnostni šov Kmetija, ki ga spremljamo že od leta 2007. Do danes smo videli že devet sezon, od tega šest pod okriljem Pop TV in eno pod okriljem Planet TV, za nameček pa še dve Kmetiji slavnih, ki ju je prav tako predvajala prva omenjena televizijska hiša.Poleg venčka simpatičnih voditeljic, med njimi so bile(2007, 2008),(2011) in(2015), ni manjkalo zanimivih tekmovalcev in sočnih škandalov, rojevale pa so se tudi ljubezni – spomnimo se, ki naj bi se v šovu zapletla s 14 let mlajšimMed zmagovalci je poseben vtis naredil čedni zmagovalec Kmetije iz leta 2018, s kriminalnimi dejanji po Kmetiji pa je mnoge šokiral zmagovalec Kmetije: nov začetek iz leta 2015. Kmetijo 2019 pa je zaznamovala tragična zgodba, smrt bolne tekmovalke