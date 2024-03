Renata Bohinc je rojena z ascendentom v prilagodljivi tehtnici, ki je pripravljena marsikaj potrpeti za ljubi mir, išče ravnovesje, srednjo pot in sklepa kompromise. Ker je njena vladarica Venera v konjunkciji s Plutonom v 1. hiši, se zna v ključnih trenutkih vseeno tudi odločno postaviti zase, preseči omahljivo tehtanje in dvome tehtnice ter si izboriti, kar ji je res pomembno. Luna kaže, da se ob tem v njej skriva mehka duša. Je namreč v čustvenih, senzibilnih, občutljivih ribah, ki se jih vse dotakne. Položena je v hišo otrok, skupaj s točko sreče, torej je rojena za vlogo mame in jo ta iz...