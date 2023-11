Raubarji brusijo nove viže, eno dobro so ponudili nedavno (Suzy)

Raubarji so ansambel iz Poljanske doline, ki so srca poslušalcev in poslušalk osvojili z lastnimi domiselnimi skladbami v poljanskem narečju. Na festivalih so že v minulih letih osvojili tako rekoč vse mogoče lovorike, trenutno pa se posvečajo snovanju novega repertoarja za prihodnje leto, ki ga bodo zapolnili z zabavnim programom.

Raubarji prihajajo iz Selške in Poljanske doline. FOTO: osebni arhiv

Raubarji so pred dvema letoma na 24. festivalu Slovenska polka in valček zaigrali najboljšo polko z naslovom Tako posebna, hkrati pa postali najboljši ansambel nove generacije. Nič manj uspešni niso bili istega leta, torej 2021., na Vurberškem festivalu, na katerem so prav tako osvojili dve nagradi. Za skladbo Pogrešam te, domača vas so prejeli največ glasov radijskih postaj in plaketo Tineta Lesjaka, s seštevkom ocen strokovne komisije, komisije radijskih postaj in glasovanja občinstva tudi bronastega zmaja.

Z Blažem v dobrih odnosih

Istega leta je njihov harmonikar in klaviaturist Blaž Jenkole sporočil, da se od ansambla poslavlja, saj se je posvetil predvsem Fehtarjem. A Raubarji so za Blaža našli odlično zamenjavo, pridružil se jim je namreč Peter Vidmar, nekdanji harmonikar Ognjenih muzikantov. Preostali trije člani so ostali isti: glavni pevec in kitarist je Miha Križnar, Miha Gabršek poje in igra bobne, njegov brat Andrej Gabršek bas kitaro in kontrabas.

Z Blažem so ostali v dobrih odnosih. Prav on je avtor melodije in aranžmaja nove polke, ki so jo na radijske postaje poslali pred nekaj tedni. Gre za polko z naslovom Je treba brus't, ki na hudomušen način opisuje žagarstvo, v njej pa izvemo, koliko dela ima žagar oziroma gozdar, preden primemo v roke končni leseni izdelek. »S to polko smo se Raubarji vrnili k svojim koreninam, saj smo skladbo znova posneli v poljanskem narečju, ki je zelo spevno. Avtor besedila je David Mohorič,« nam pove Miha Križnar.

Zanjo so v Železnikih, na eni od žag v podjetju, v katerem je zaposlen tudi Križnar, posneli videospot pod taktirko Davida Jelovčana, s katerim Raubarji že dolgo sodelujejo. »Moje delo je, da pregledujem žage, tako rekoč gredo vse skozi moje roke, zato se nam je utrnila ideja, da bi morda predstavili žagarstvo, ki je še danes v naši okolici močno prisotno. Veliko je namreč kmetij, ki se preživljajo z lesom oziroma žagarstvom,« pove.

Poiskali so jih na instagramu

Ker v videospotu vidimo veliko fantov in deklet, nas je zanimalo, kje vse so jih poiskali. »Na instagramu smo objavili poziv in moram priznati, da se nam je javilo veliko deklet. Ena se je na snemanje v Selško dolino pripeljala celo iz Brežic. Večinoma so bile to novinke, ki so se takšnega snemanja udeležile prvič in priznale, da si niso predstavljale, koliko časa in truda se skriva za vsemi kadri, ki jih nato v videospotu vidimo v treh minutah,« razloži.

Tako pisana druščina fantov in deklet je Raubarjem delala družbo na snemanju videospota za polko Je treba brus't. FOTO: osebni arhiv

A trud gotovo ni bil zaman, saj videospot že beleži več kot sto tisoč ogledov. V videospotu nastopa Križnarjev šef, nekaj fantov, ki so prišli 'pofirbcat', je v njem zaplesalo. »Sreča je bila, da sem imel tisti dan s seboj kar nekaj karirastih srajc, tako da so se lahko hitro vsi oblekli ter zaplesali z nami,« še povedo Raubarji, za katerimi je pestro poletje z veliko veselicami.

Trenutno se že pripravljajo na novo sezono prihodnje leto, ko se bodo predstavili s popestrenim repertoarjem. »Danes je treba igrati vse žanre, od rokenrola do valčkov in dalmatinskih uspešnic, kar je precej zahtevno in zahteva kar nekaj vaj,« nam še zaupajo fantje, ki zagotovo ne bodo igrali na silvestrovo. Čas okoli novega leta si namreč že nekaj let rezervirajo izključno za najbližje, tako kot je tudi prav.