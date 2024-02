Ranko Babić spet pestuje: Dobrodošel, Jan! (Suzy)

Igralec Ranko Babić se je razveselil podmladka v družini. Njegova sestra ga je osrečila z rojstvom prvega nečaka, kar je v njem vzbudilo posebna čustva. »Končno fantek,« si je oddahnil in nam zaupal, kako sta se njegovi hčerki odzvali na prihod bratranca.

»Vsi smo zelo veseli, Kaja pa nenheno ponavlja, da se je rešila titule najmlajše v familiji. Jan je postal glavna zvezda in vse se vrti okoli njega. Za zdaj je še premajhen, da bi se lahko pretirano ukvarjali z njim, zato bomo počakali še nekaj let, ko bo prišel prespat in se bom lahko izkazal kot najbolj kul stric, ki ga zna razvajati,« pove avtor številnih komičnih uspešnic.

Ranko in Jan se že povezujeta.

»Obiski so prijetni, čeprav nisem ravno sproščen, kadar ga vzamem v naročje. Drugače je pestovati tuje otroke, saj imam občutek, da mi bo že ob naslednjem gibu padel z rok. Se pa pri meni hitro umiri, z užitkom ga pocrkljam in ni mi treba skrbeti, da me bo njegov jok zbujal ponoči. Lepa je energija, ki jo v naša življenja prinašajo otroci, in srčno upam, da se bomo še razmnoževali,« se nasmehne.