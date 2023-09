Rania Al Abdullah: kraljica stila (Suzy)

To izkazuje tudi z izjemnim občutkom za estetiko in modo, ki ju predvsem v zadnjih letih drzno vpleta v vse svoje javne nastope. Četudi je v visokih petah pogosto višja od moža, ju to sploh ne moti, letos sta praznovala trideset let poroke.

V Cannesu je leta 2017 navdušila v bleščeče beli Givenchyjevi obleki.

Na obisku Bele hiše je leta 2018 nosila obleko hiše Adeam in si izbrala torbico podjetja Loeffler Randall.

Za srečanje s kraljico Elizabeto II. je oblekla obleko jordansko-romunske oblikovalke Amine Muaddi in nosila torbico podjetja Bottega Veneta.

V Parizu je na srečanje s predsedniškim parom oblekla drzno usnjeno kombinacijo italijanskega podjetja Ermanno Scervino in torbico Louis Vuitton, najljubše znamke gospe Macron.

Ko sta Jordanijo obiskala norveška kralj in kraljica, si je nadela obleko s tradicionalnim jordanskim detajlom.

V Omanu je nosila dvodelno opravo kolumbijske oblikovalke Johanne Ortiz in torbico Gabriele Hearst.

Švedski kraljevi par je pozdravila v obleki Elizabeth Anthony, ki stane skoraj sedem tisoč evrov.

Na poroki tedaj španskega princa Felipeja z Letizio je leta 2004 k beli srajci oblekla Givenchyjevo krilo.

Za obisk kraljice Letizie in kralja Filipa v Španiji je nosila Diorjevo obleko, dodala pa drzne čevlje Manola Blahnika.