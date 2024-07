Rana je mesto, kjer luč vstopi vate (Suzy)

Zgodba Kirona nas skozi astrološko prizmo lahko popelje po izjemni poti zdravljenja in preobrazbe. Kiron, znan kot 'učitelj, ki rani' ali 'ranjeni zdravitelj', arhetipsko simbolizira rano, bolečino, a je hkrati potencial za zdravljenje in modrost. Trenutno prehaja ovna, kjer se sooča z izzivi in ranami, povezanimi z močjo, identiteto in akcijo. Ovni so znani po svoji energičnosti in pogumu. Predvsem je to čas za razmislek o tem, kako lahko napredujemo in zacelimo svoje bolečine. Daje nam priložnost, da se vrnemo k delom sebe, ki so bili izpostavljeni zaradi travm ali ran. Ključ do sočutja ...