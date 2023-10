Ni bilo ravno tako nepričakovano, kot se bere v naslovu prve avtorske predstave te vsestranske umetnice. Morala je preživeti različna obdobja, zavihati rokave in se spoprijeti z družbenimi predsodki, da bi se lahko pri 54 letih postavila na oder razprodane premiere v ljubljanski Festivalni dvorani in nam skozi različna čustvena stanja predstavila svojo razburljivo pot. Slovenija, pripravi se, prihaja orkan dobre volje, smeha in bridkih spoznanj. Preživeti kalvarijo Morala je preživeti celo kalvarijo, da bi našla svoj notranji mir, ki so ji ga načeli drugi, ker ji niso dovolili biti srečna. ...