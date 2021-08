Radostni Marijana Brecelj in Nina Ivanič: Prijateljici za vse čase!

Izvrstni igralki in dobri prijateljici Marijana Brecelj in Nina Ivanič nista zaupnici le za kamero. Za njima je več skupnih projektov, med drugim sta stkali posebno vez med snemanjem priljubljene Reke ljubezni, odlično pa se razumeta tudi zasebno. Kako zelo slednje drži, je razkrila Nina, ki je igralsko kolegico obiskala med dopustovanjem, ob tem pa je pod fotografijo, na kateri izžarevata neverjetno energijo, zapisala: »Ko sestra Dragica obišče dr. Franjo na morju in ko jaz obiščem Marijano Brecelj na morju, se zgodi eksplozija veselja.« Prijateljici sta si ob srečanju padli v objem, kot se ne bi videli že leta, Marijana pa je Nini pripravila osvežilno pijačo, ob kateri je pogovor stekel brez težav. 75-letna igralka je nekoč dejala, da poletni dopust najraje preživlja nekje na Jadranu, na samem, ob dobri knjigi in šumenju valov.

