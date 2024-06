Privlačna Lara priznava, da je muhasta in trmasta (Suzy)

Privlačna Lara Šiljevinac Puntar, ki pod umetniškim imenom Lara Love že od glasbenih začetkov v skupini Leeloojamais privablja številne poglede, še več, moški je pravzaprav nikoli ne spregledajo, je na družabnih omrežjih hudomušno obeležila 25. obletnico svoje partnerske zveze. »25 let️, kje si ravno mene našel in kako me sploh trpiš?! Vse moje muhe, vse moje trmaste poteze? Ampak prav, spoštujem tvojo življenjsko odločitev in bom za vedno tvoja!« je zapisala.

Pevka, ki jo poznamo tudi po hitih Soba 102 in Klic na pomoč, v zadnjem času pa sodeluje predvsem z Janijem Hacetom, basistom skupine Siddharta v projektu Lara Love & Sky, se je s svojim Tadejem Puntarjem poročila 11. junija 2011, decembra 2014 sta postala še očka in mamica. Lara in Tadej, srečno in ljubeče še naprej!