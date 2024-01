Prigarana sanjska postava slovenske glasbenice (Suzy)

»Nič ni samoumevno. Še najmanj zdravje, dobro počutje, kondicija in finančna svoboda ter zdravi in osrečujoči poslovni in osebni odnosi. Zato se držim pregovora 'when the going gets tough, the tough get going' (ko je težko, se močni lotijo dela). V vseh spektrih življenja je tako – sprejemanje tveganja, investiranje, delovanje v smeri zastavljenih ciljev in nadzor čustev v stresnih situacijah. To so odlike, ki človeku dajejo potencial za uspeh, da življenju sploh da priložnosti, da ga potem nagradi in osreči z lahkotnostjo bivanja,« razkrije svoj recept za uspeh priljubljena glasbenica, ki še nikoli ni bila videti in slišati bolje.

Neisha je od malega vajena trdo delati, zato ni čudno, da so prišli tudi uspehi. »Lansko leto je bilo res krasno. Najbolj si bom zapomnila razprodan Cankarjev dom in sladko veselje po koncertu. Kot težjo stvar pa obseg dela, investicije, organizacije in odgovornosti, da je bil rezultat takšen,« je realna glasbenica, ki ima ambiciozne načrte tudi za naprej in se prav nič ne obremenjuje s tem, da bi se njena dvojina spremenila v množino.

Zdrava rutina

»Zdi se mi, da leta prav nič ne pritiskajo name, moje materinsko poslanstvo deluje v širšem smislu, delujem kot pedagoginja, coachinja, tutorka, terapevtka, kakorkoli želite, poleg tega sem avtorica, aranžerka in producentka ... Vse to v svoji butični šoli Mala šola rokenrola. Sproščam čustva, blokade, odpiram glasove, iščem identitete, postavljam koncepte, pišem pesmi 'a la carte' ... Marsikaj! To ni samo učenje igranja in teorije,« pravi glasbenica, ki je tudi videti vrhunsko.

Še nikoli ni bila tako zadovoljna. FOTO: Petra Cigale

Za svoj videz in zdravje se že leta pošteno trudi. »Trik ni v hitro doseženem cilju in neodstopanju od življenjskega sloga. Če hočeš spremeniti svoje življenje, moraš spremeniti svojo osebnost. Če se hočeš razmišljanje debele osebe spremeniti v razmišljanje ​fit osebe, moraš to narediti. Vzpostavitev zdrave rutine gibanja je obvezna. Imam dva trenerja in se gibljem večkrat na teden.«

Debelost vodi v bolezen

Obstaja tudi ogromno pomagal, od prehrambenih dodatkov do farmakološke podpore, ki ti pomagajo doseči ravnovesje. »Predvsem glede hormonskih zadev in kroničnih vnetij, ki botrujejo odvečni teži. Najprej je treba počistiti tam. Sploh pri ženskah. Osredotočiti se je treba na mišično maso. Pri nas, ki smo starejši od 40 let, so za kurjenje kalorij najbolj učinkoviti krajši intervalni treningi ter obvezno vaje za moč,« pravi.

»Treba je pospešiti in pomladiti metabolizem. Z veseljem promoviram tudi kakšen 'zvezdniški prašek', ki je na mojem dnevnem meniju in mi ponuja podporo. Nikakor pa se ne moremo dolgoročno zanesti na to, da bodo substance hujšale namesto nas, ker je to oblika odvisnosti in pobega. Jaz se osredotočam na zdravje. Debelost vodi v bolezen. Če ne bom vlagala v zdravje, bom pač v bolezen. Mar ni preprosta?« razkriva skrivnost svoje vitke linije, zaradi katere je potrebovala tudi nova oblačila, s katerimi se rada pocrklja, stara pa seveda podari naprej.

Vse to ji je investicija v dobro voljo. In ravno tako, veselo in delovno, bo tudi v letošnjem letu. Leta 2025 bo namreč praznovala dvajseto obletnico kariere. Za takrat pripravlja nekaj veličastnega in se že osredotoča na to. »Vmes pa bom letos imela koncerte in upam, da še kakšne rajske počitnice v eksotičnih krajih,« veselo sklene.