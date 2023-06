Pri 83 letih bo spet očka! (Suzy)

Pa je premagal rekord kolega Roberta De Nira! Ta je namreč pred kratkim razkril, da je pri 79 letih postal očka sedmemu otroku, zdaj pa je v javnost pricurljala novica, da bo Al Pacino, ki je od njega štiri leta starejši, spet očka. Njegova 29-letna partnerica Noor Alfallah namreč pričakuje igralčevega četrtega otroka, saj ima Al že 33-letno Julie in 22-letna dvojčka Antona in Olivio iz prejšnjih razmerij. V tem odnosu pa ga čaka nekaj sprememb, saj Noor zahteva, da se Al neha družiti s svojo bivšo Lucilo Solá, s katero sta bila skupaj štiri leta, on pa je bil njeni hčerki Camili Morrone (bivši Leonarda DiCapria) kot oče.

Noor prihaja iz bogate kuvajtske družine, z Alom pa sta se zbližala med pandemijo.

Lucila in Al sta kljub razhodu namreč ostala zelo tesna prijatelja, ki se pogosto videvata. Ali jo bo Al ubogal, še ni znano, vsekakor pa je Noor vajena odnosov, v katerih je mlajše dekle, saj je bila pred tem v zvezi z Mickom Jaggerjem, hodila pa je tudi s 60-letnim milijarderjem Nicolasom Berggruenom. Čeprav so jo videli v družbi 91-letnega Clinta Eastwooda, pa naj bi bila s tem samo prijatelja.