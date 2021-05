Presrečni Matjaž Nemec: Dobrodošel, Maj!

Fotografija iz porodnišnice, ki jo je Nemec delil s svojimi prijatelji.

Poslanecte dni doživlja najlepše trenutke v svojem življenju. Enainštiridesetletni politik je namreč v torek, 11. maja, prvič postal očka, njegova srčna izbrankaje povila sinčka, ki se je rodil ob 9. uri in 40 minut, nadela pa sta mu ime, ki se sklada z mesecem njegovega rojstva.Malije tako neizmerno osrečil novopečenega očeta in mamico, ki se po porodu dobro počuti, Nemec pa je ob rojstvu sinčka kratko in jedrnato zapisal: »Dobrodošel v našo družino, dobrodošel na ta svet.«Ob tem veselem dogodku so mu čestitali številni sledilci in sledilke, pa tudi prijatelji iz političnih krogov, ogromno čestitk je prejela tudi presrečna mamica, ki prav tako prihaja iz političnih krogov, in sicer je kot strokovna sodelavka zaposlena v stranki LMŠ.