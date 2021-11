Presrečna Tina Gaber: Razveselila se je sestre

Novopečena voditeljica Tina Gaber, ki se odlično znajde pred kamerami oddaje Exatlon Slovenija in za njimi, je v Dominikanski republiki deležna prav posebne podpore.

Za dva tedna jo je namreč obiskala sestra Urša in omilila njeno domotožje po več kot dveh mesecih odsotnosti iz Slovenije. Takoj se je začutila njuna povezanost, da sta sestri, pa dokazuje tudi podobnost, saj ju na fotografijah marsikdo zamenja. Obe sta sproščenega duha in imata dober smisel za humor, krasijo pa ju tudi postava in bujni, negovani lasje.

Veselje ob pristanku je bilo nepopisno.

»Zelo sva povezani in se odlično razumeva. Neskončno sem bila vesela, ko mi je sporočila, da me bosta s prijateljico Pino obiskali. Sicer nimam veliko prostega časa, a ga bom z največjim navdušenjem preživela z njima. Sem pa že na poti do letališča doživela manjšo dramo. Na hitro sem skočila v trgovino, da ju presenetim s šopkom rožic, in ko sem se vrnila v avto, ta ni hotel vžgati. Bila sem vsa iz sebe, zato sem začela glasno klicati na pomoč. V hipu so mi pomagali domačini. Nemudoma so se organizirali, in še preden sem se zavedala, so mi že usposobili jeklenega konjička, da nisem zamudila sestrinega pristanka. Prijaznost in ustrežljivost tukajšnjih prebivalcev je mogoče občutiti na vsakem koraku in hvaležna sem jim, da so mi prikrajšali marsikatere muke,« je navdušena Tina, ki z Uršo in Pino že uživa na rajskih plažah.