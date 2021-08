Presrečna Anja Kopač na vrhu Afrike!

Nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač ima te dni velik razlog za veselje. 47-letnici, ki je velika ljubiteljica športnih aktivnosti, med drugim jo lahko pogosto srečamo na kolesu ali na pohodih, je namreč uspel velik podvig. Kopačeva se v letošnjem poletju ni najprej zapodila čez mejo, da bi se predajala morskim radostim, temveč se je s prijatelji odpravila v Afriko in osvojila najvišji vrh gore Kilimandžaro – Uhuru Peak, ki leži na 5895 metrih nadmorske višine. Njena sreča je bila ob pogledu z najvišje afriške točke nepopisna, svoje misli in čustva pa je strnila v enem stavku: »Izjemna pot in podvig z izjemnimi ljudmi. Ko postane zrak redkejši in misli bolj jasne.« Ob tem čustvenem trenutku so ji čestitale številne prijateljice, med njimi tudi ​Tanja Fajon, ki je zapisala, da je vesela, da ji je končno uspelo.



