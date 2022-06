Romantična poroka Špele Močnik: presenečenja so se kar vrstila!

Minulo soboto sta se namesto na morju, kar je bila prvotna želja Špele Močnik, z dolgoletnim partnerjem Davidom vzela v Orehovem gaju. Davida, ki je ponosen oče treh otrok podobne starosti, kot je njena hči Julija, je pred leti spoznala v podjetju, s katerim je sodelovala, zaprosil pa jo je že pred časom, na njen rojstni dan, vendar jima jo je zagodla korona, zato sta poroko večkrat prestavila.

Srečna nevesta Špela se je poročila v Orehovem gaju.

Ko pa se je končno zgodila, je bila to sproščena zabava za prijatelje, polna presenečenj: prijateljice so namreč uredile, da je prelepo nevesto v do sredine meč segajoči beli obleki pred ženina pripeljal starodobnik kadilak letnik 1970, Špela pa je bodočega moža in svate razveselila z nastopom svojih prijateljic Alenke Godec in Nuške Drašček.

Sproščena, vesela in bučna zabava je dolgo trajala, mladoporočenca pa se bosta na medene tedne odpravila v jeseni, ko ju čaka potovanje v tople kraje.