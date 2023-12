Praznično, a zdravo! Moji najljubši piškoti (Suzy)

Seveda pri tej izbiri ni treba, da smo popolni. Prav nepopolnost nam lahko da zagon in motivacijo za naprej. Kdaj naredimo korak nazaj, naslednjič dva naprej. Čestitajte si in praznujte vsak korak v želeno smer. Ne pozabite, da se sešteje vsaka mala odločitev, ki jo sprejmete za izboljšanje zdravja, in da vam ni treba vedno narediti vseh stvari popolno in naenkrat.

Kadar se osredotočamo na pozitivne stvari v življenju, pride še več pozitivnega. Od situacij do ljudi. Tudi kadar vam ne gre po načrtih in vam med prazniki malo spodrsne, da si privoščite nekaj, česar si drugače ne bi, se ne obremenjujte preveč, raje se osredotočite na pozitivno. Mogoče ste pojedli samo dva piškota namesto cele škatle. Bravo za napredek.

Zamenjave, ki ne vzamejo okusnosti

Hrana je pomemben del druženja in velikokrat lahko z malimi zamenjavami živil pričaramo podobno ali celo boljšo izkušnjo tradicionalnih dobrot. Pripravila sem nekaj predlogov zamenjav, ki vam lahko olajšajo praznično kuhanje, ne da bi hrani odvzeli okusnost.

* Za praznične piškote, torte, kruh lahko namesto bele moke uporabite mandljevo ali kokosovo moko. Takšna moka je bolj hranljiva, ima manjši vpliv na krvni sladkor in dlje se boste počutili siti.

* Seveda je podporno, da počasi zmanjšujemo vse sladkorje v prehrani. Za slajši okus lahko namesto namiznega sladkorja dodajamo sadje, melaso, kokosov sladkor, ki ima nižji glikemični indeks, organski javorjev sirup, surovi med, stevijo, brezov sladkor in menihov sadež.

Foto: osebni arhiv

* S sladicami, ki so pripravljene iz zdrave maščobe in vlaknin, dobimo kombinacijo sladkega okusa in kremaste strukture. Velikokrat je samo nekaj koščkov dovolj, da nas nasiti ter zadovolji željo po sladkem. Tako se izognemo utrujenosti, ki se pojavi zaradi prevelike količine sladkorja.

* Sadje, kakav, oreščki, kakavovo maslo, kokos, kokosovo maslo, semena, vse to prispeva k antioksidantni in protivnetni zaščiti, nas nahrani ter razveseli brez negativnih posledic za zdravje.

* Zdrava praznična kuhinja ni nujno dolgočasna ali brez okusa. Lahko vam da občutek nostalgije, ne da bi pri tem razburkala hormone.

* Če ste občutljivi za mleko, ga v številnih pecivih lahko nadomestite s kokosovim ali mandljevim mlekom.

* Kokosovo maslo ali kokosovo olje prav tako dobro nadomestita maslo iz kravjega mleka v številnih receptih.

* Krompir ali riž lahko nadomestite s pirejem iz cvetače z dodatkom kakovostnega oljčnega olja.

Predvsem uživajte in se zabavajte v ustvarjanju jedi in z ljudmi, ki jih imate radi.

Zdravi praznični piškoti

Si želite narediti čudovite zdrave praznične piškote? Tokrat z vami delim recepte svojih najljubših. Samo zmešajte posebej mokre in suhe sestavine in jih na koncu vmesite ročno ali z električnim mešalnikom ter oblikujete v poljubne oblike. Pečete na 180 stopinj Celzija, 15 minut.

Božična simfonija

* 286 g mandljeve moke

* 68 g kokosovega sladkorja

* 2 žlički ingverja v prahu

* pol žličke cimeta

* pol žličke muškatnega oreščka

* 1 žlička sode bikarbone

* četrt žličke soli

* 6 žlic (80 g) masla ali ghee masla ali kokosovega olja

* 3 žlice surovega medu (57 g)

* 2 žlici vode (26 g)

* 1 jajce na sobni temperaturi

Kokosovi piškoti. Foto: osebni arhiv

Lešnikov navdih

* 60 g masla in 60 g lešnikovega masla

* 200 g sladkorja (ksilitol, eritrol, kokosov sladkor)

* pol žličke sode bikarbone

* 1 jajce

*200 g ajdove moke (mandljeve ali druge)

* čokoladne kapljice po želji, s katerimi jih pred peko okrasite

Kokosov pridih

* 2 in pol skodelice kokosovih kosmičev

* pol skodelice mandljeve moke

* tretjino skodelice stopljenega kokosovega olja

* pol skodelice medu, agave ali kokosovega sirupa

* 1 jajce

* osmino žličke soli

* pol žličke sode bikarbone

* pol žličke vanilje

Kokosovi piškoti. Foto: osebni arhiv

Kako se izogniti mačku?

Na koncu še nekaj nasvetov, kako se izogniti prazničnemu mačku.

* Dan začnite z napitkom, ki ima veliko hranil in zdravo maščobo. Vse to podpre presnovo in vašo energijo celega dne. Zelenemu napitku ali smutiju dodajte 2 žlici namočenih chia semen, lahko dodate tudi lanena semena in oreščke ter podporno maščobo, kot je MCT olje (srednjeverižno trigliceridno olje) ali avokado. Zajtrk naj ne vsebuje veliko ogljikovih hidratov, saj kombinacija sladkorjev in maščob lahko povečuje vnetje v telesu.

* Pred pitjem alkohola dodajte B-vitamine, vitamin C, N-acetil cistein (NAC) ali še bolje dobro kombinacijo hranil za zaščito jeter. Prav to dodajte tudi zjutraj v dnevu, ki sledi. Priporočljivo je, da kozarec alkohola nato nadomestite z mineralno vodo. Kadar so presežki, je podporno dodati vezalce toksinov, kot je aktivno oglje iz kokosovih luščin, še bolje v kombinaciji z drugimi vezalci.

* Vpeljite časovno omejeno hranjenje. Priporočljivo je, da se mogoče v tem času čez noč postite 16 ur in vso hrano pojeste v intervalu osmih ur vsak drugi dan. Če tega niste navajeni, poskusite hranjenje v oknu 10 ur trikrat tedensko, nato postopoma zmanjšate časovnico na 8 ur. S tem boste zaužili manj kalorij, telo pa bo imelo čas za obnavljanje.

Foto: osebni arhiv

* Dodajajte gibanje – hoja, joga, kratek intervalni trening. Kadar smo aktivni na tešče, se nam aktivirajo geni dolgoživosti, saj je gibanje eno najboljših orodij za uravnavanje metabolizma.

Prazniki lahko prinesejo tudi veliko stresa in so za nekatere ljudi velika obremenitev. Če si lahko privoščite nekaj počitka, ni s tem nič narobe, kajti tudi narava počiva in se tiho regenerira. Stres lahko nastane zaradi nakupovanja, priprave hrane, gneče na vsakem koraku. Nikakor ni dober niti za duševno zdravje niti za vaše hormone in telo. Zato ne pozabite na vdih in izdih in v vse, kar počnete, vpeljite radost, smeh, lahkotnost in veselje.

Naj bodo prazniki čudoviti in nas popeljejo v še lepše leto, ki prihaja.

Dr. Tina Prodnik, www.vibrantlongevity.com, molekularna biologinja ter zdravnica naravne in integrativne medicine