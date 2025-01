Požari v Los Angelesu: zvezdniki, ki so ostali brez spominov (Suzy)

Marsikdo se je pridušal, da imajo žrtve vsaj dovolj denarja, da ne bodo ostale brez doma, vendar so med tistimi, ki so izgubili vse, tudi podjetniki, ki s svojimi čistilnicami, kavarnami, restavracijami in trgovinicami preživljajo družine.

Pogorele so šole in vrtci. Domove so izgubili tudi mnogi slavni, ki so hvaležni, da so preživeli, a priznavajo, da je ogenj pogoltnil tudi njihove spomine in neprecenljive malenkosti.

Dvakratni oskarjevec Anthony Hopkins je izgubil kar dve hiši v požaru. »Edino, kar odnesemo s seboj, je ljubezen, ki jo dajemo,« je zapisal na instagramu.

Voditeljica Ricki Lake je izgubila dom, kjer se je pred tremi leti v tretje poročila. To ni njena prva tragedija z ognjem, saj je leta 2010 s sinovoma ušla požaru v hiši, ki so jo najemali v Malibuju.

Zgorela je hiša, v kateri je odraščal Joshua Jackson. Pred leti jo je kupil in preuredil ter zdaj v njej živel s štiriletno hčerko Juno. »Moja hči, moja družina in sosedje so na varnem,« je dejal. »Na žalost moj čudoviti dom ni preživel požara, a sem neverjetno srečen človek, ker sem obkrožen z ljudmi, ki jih imam rad.«

Mel Gibson ni bil doma, ko je njegovo posest zajel ogenj, zato je bil le hvaležen, da ni bilo žrtev. »Nisem še videl tako popolnega pogorišča,« je potem dejal. »Ves moj svet bi lahko spravili v eno žaro.«

Komik Billy Crystal in njegova žena Janice sta dolga leta stanovala v hiši, ki so jo zdaj pogoltnili plameni. »V njej sva živela od leta 1979, tu sva vzgojila otroke in vnuke. Vsak centimeter te hiše je bil napolnjen z ljubeznijo in spomini, ki so nenadomestljivi.«

Ognjeni zublji niso prizanesli niti Julii Louis-Dreyfus, ki je izgubila dom, v katerem sta z možem Bradom Hallom živela več kot trideset let in tam vzgojila sinova, danes 32-letnega Henryja in 27-letnega Charlieja.

Njena družina je na varnem, je dejala Paris Hilton, a vseeno ji je hudo. »Ne morem opisati, kako močno mi je počilo srce,« je rekla.

Dom je izgubila tudi Tina Knowles, mama pevke Beyoncé, ki je zapisala: »To je bil moj najljubši kraj na vsem svetu. Moje svetišče, kraj, kjer sem bila vedno srečna. Zdaj ga ni več.« Hčerina dobrodelna organizacija je že donirala dobra dva milijona evrov za vse žrtve.

Zakonca Adam Brody in Leighton Meester tudi tokrat zasebnosti ne delita z nikomer, a dom, v katerem sta živela z otrokoma, jima je pogoltnil ogenj.