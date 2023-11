Postala je znana po svojih zobeh (Suzy)

Rodila se je Charlestonu v Južni Karolini in očeta ni poznala, saj so se starši ločili, ko je imela komaj dve leti in se je z mamo preselila na Florido. V šestdesetih je bila med prvimi študenti na tamkajšnji univerzi, a se je preselila v New York in tam delala kot ena od natakaric zajčic v Playboyevem klubu.

Petindvajsetletna Lauren leta 1968 v filmu Papirnati lev

Ko je stopila v modni svet, so jo poskušali prepričati, naj si popravi zobe, da ne bi več imela razmika med njimi. Za Chanel je začela delati pri 25, za Revlon pri 30 letih in podpisala najbolj donosno pogodbo tistega časa. Postala je znana po svojih zobeh in navduševala tako na modnih pistah kot v kampanjah.

Na snemanju filma z Robertom Redfordom, preden je trideset let pozneje postala članica motoristične skupine.

Pojavljati se je začela tudi v filmih, v zasebnem življenju pa je bila kar 27 let zvesta svojemu menedžerju, ki jo je pred svojo smrtjo 1997 opeharil za skoraj 30 milijonov evrov. Še danes spada med navdušene motoristke in potapljačice.

V sedemdesetih je bila prvi model s tako donosno pogodbo.

Modnih dogodkov se rada udeležuje, vedno je do potankosti urejena.

Pri 75 je dejala, da se skrivnost za lepoto skriva v seksu in dobrem moškem.