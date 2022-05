Poroka Barker-Kardashian (FOTO)

Če si del najštevilčnejše družine, ki kraljuje resničnostnim šovom, je vse, kar v življenju počneš, malce pretirano, tvoje življenje je pač polno drame. To pomeni, da zasloviš z intimnim posnetkom seksa, ki te izstreli med zvezde, kot se je to zgodilo s Kim Kardashian. Poročiš se z nekom le mesec dni po tem, ko ga spoznaš, kot je to naredila njena sestra Khloe.

Travis je pred 14 leti preživel letalsko nesrečo, v kateri je bil opečen na 65 odstotkih telesa.

Poparčkaš se z moškim, ki je bivši fant novega dekleta tvojega brata, kot je to naredila Kylie Jenner. To pomeni tudi, da se ne poročiš enkrat, ampak trikrat – z isto osebo, kot je to naredila Kourtney. Najprej se je s svojim izbrancem Travisom Barkerjem po podelitvi grammyjev poročila v Las Vegasu, a poroka ni bila uradna, ker nista imela vseh papirjev.

Sledil je civilni obred v Santa Barbari, saj sta se tretjič želela zaobljubiti cerkveno v Italiji, za destinacijo pa sta si izbrala čarobni Portofino, kjer sta se poročila v jami zraven srednjeveškega gradu Castello Brown.

In ker pri Kardashianovih nič ni dovolj glamurozno, je poroko sponzoriralo podjetje Dolce & Gabbana, ki je poskrbelo za oblačila vseh članov resničnostne družine, dekoracijo in seveda tudi poročni obleki neveste in ženina. Podjetje se je v zadnjih letih borilo s kar nekaj kontroverznostmi, ki so vključevale rasistična in homofobična prepričanja.

Famous Portofino village on Ligurian coast, Italy, Mediterranean Sea.

Dogovor z oblikovalcema Stefanom Gabbano in Domenicom Dolcejem naj bi bil vreden več milijonov evrov. Njuno podjetje je plačalo tudi prevoz gostov z luksuznimi gliserji in poskrbelo za dekoracijo celotne poroke. Po poroki se mladoporočenca družita na 65-metrski jahti Regina d'Italia, ki je vredna skoraj 60 milijonov evrov, vsi njuni gostje pa so namesto v hotelih stanovali bodisi na njej bodisi v čudovitih vilah.