Ponosna mama Oriana Girotto: sina je naučila leteti (Suzy)

Oriana Girotto je od mladih nog velika ljubiteljica glasbe, ki je to ljubezen je prenesla tudi na starejšega sina Aleksandra Borisa Cavazzo, ki je tudi nadarjen mladi ilustrator. Aleks, kot ga kličejo ljubkovalno, je član skupine Masaž, ta pa je nedavno izdala album z naslovom 3d ritmi.

Prvenec temelji na konceptu uvajanja nostalgičnih zvokov in vizualnih podob cyber elektronske, groovy, pop, chillout in videogame glasbe poznih 90 let v sodobnejšo dobo, kjer je tovrstna estetika trenutno v razcvetu med mladimi. Fant je s prijatelji v besedilih odlično popisal občutke v trenutkih odkrivanja sveta in odnosov v intimni dvojini ter odnosa do sebe. Občutke, ki jih lahko doživljamo negativno, poskušajo z glasbo prikazati v pomirjeni, upajoči, pozitivni luči.

Mladostniki so posneli tudi videospot za pesem Kardio, v katerem so prikazani kot mistična bitja, ki se učijo leteti. Na pomoč jim je kot piarovka priskočila tudi Oriana, ki je zelo ponosna na sinovo ustvarjanje.