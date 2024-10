Pomorščak Dejan Dogaja: prvič na čolnu z babi Ano (Suzy)

Energični Laščan Dejan Dogaja si je letos izpolnil veliko željo. V Dalmaciji si je privoščil hiško na morju, kjer je z zaročenko Kiaro, njunim kužkom Henrijem in prijatelji izkoristil vsak prosti trenutek, ko ni bil na odru.

Druščina se je v toplih mesecih naužila sonca in morskih radosti, za zaključek sezone pa je na jug odpeljal vso družino – očeta, mamo, dedka in babico. Slednja je na oddihu še posebno uživala in vriskala od sreče, ko je stopila na čoln, s katerim jo je po valovih popeljal ljubljeni vnuk.

»Prvega oktobra je bila babi Ana prvič v življenju na čolnu, jaz pa zadnjič letos,« pravi simpatični glasbenik. Na babico je navezan, saj je izjemno bistra in zabavna ženska, ob kateri mu ni nikoli dolgčas. »Moja babi razume prav vse, saj je 30-letna ženska, ujeta v 50 let starejšemu telesu. Na kratko – ona je kraljica,« pohvali svojo največjo oboževalko.