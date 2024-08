Poletni masterchefovski uspešnici (Suzy)

Danina solata s tofujem

Sestavine:

* 200 g tofuja

* šest češnjevih paradižnikov

* ena majhna sveža kumarica

* 100 g solate (uporabila sem zeleno solato in naribano zelje)

* 100 g basmati riža

* ena majhna rumena paprika

* avokado

* 50 g feta sira

Marinada tofuja:

* dve žlici sojine omake

* ena žlica olja

* žlička kajenskega popra

* žlička ingverja

* žlička česna v prahu

Slastna solata s tofujem

Postopek:

Tofu nadrobimo na poljubno velike koščke in ga mariniramo. Damo ga na papir za peko in pečemo 20 minut na 200 stopinjah. Po navodilih skuhamo basmati riž. Ko je riž skuhan, dodamo žličko rdečke sladke paprike za barvo. Na krožnik damo solato, nato pa vse naštete sestavine enakomerno razporedimo po solati. Na koncu zdrobimo še feto. Če želimo, jed pokapamo z olivnim oljem ali jogurtovim prelivom. Nasvet: ostanke lahko nadevamo v tortiljo in si za malico naredimo burito.

Poletna solata z račjimi prsmi

Zalina poletna solata z račjimi prsmi

Sestavine:

* račje prsi

* nekaj listov zelene solate

* nekaj zelja

* eno korenje

* pol bučke

* žlica mandljev

* žlica okisane čebule

* dve nektarini

* sol in poper po okusu

Preliv:

* sok ene pomaranče

* lupinica ene pomaranče

* žlička miso paste

* žlica olivnega olja

* sol in poper po okusu

Dana Ilić

Postopek:

Račje prsi solimo in popramo. Kožo zarežemo. Opečemo jih na ponvi, najprej na strani kože. Za tem prsi obrnemo. Do konca jih spečemo v pečici. Pomagamo si s termometrom. Ko središčna temperatura doseže 53 stopinj, so pečena. V isti ponvi, v kateri smo pekli račje prsi, opečemo še krhlje nektarin. Pripravimo zelenjavo: narežemo solato, zelje, korenje, bučke. Nasekljamo mandlje. Združimo sestavine za preliv in jih vtremo v solato. Vse skupaj sestavimo v solatni krožnik.