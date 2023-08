Poletje pri Perkovih: družina iz kataloga (Suzy)

Vsako poletje nas presenetijo s še bolj izjemno fotografijo. Na aktualni so Perkovi videti, kot da so jih najeli za počitniško reklamno kampanjo. Starši so sicer vajeni poziranja pred kamerami, sinova pa sta se tudi odlično privadila, tako lahko skupaj ustvarjajo podobe, ki bi jih z veseljem objavil tudi najbolj petični turistični katalog.

Njihov avgust je zaznamovan z Jadranom. Najlepše je jadrati med otočki Kornatov ter se predati družinski idili. Si pa znata Tjaša in Rok vzeti čas samo zase. Takrat se odpravita na kakšen otok zabave, denimo špansko Ibizo, in se prepustita zabavi ter prijetni družbi prijateljev. Zagotovo nas bodo ti štirje pomorščaki še naprej navduševali na vodi ali kopnem, saj jim je uživanje pisano na lepo osončeno kožo.