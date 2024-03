Poletje bo hitro tukaj: tako se lahko znebite odvečnih dlačic (Suzy)

O odstranjevanju dlačic navadno razmišljamo pozimi, toda če želite biti poleti popolnoma gladki, je najbolje, da začnete kožo pripravljati že zdaj. To vsekakor velja za trajno odstranjevanje, a tudi za spet vse bolj priljubljeno voskanje.

Voskanje

Prihaja iz Brazilije in je postalo sinonim za gladek videz, ki ni le nujen za lepoto, saj je del osebne higiene. Kozmetičarke večinoma dobro vedo, da je prava umetnost. Če želimo, da je učinkovito, moramo namreč uporabljati različne tehnike, vsako od njih je treba izmojstriti. Tudi zato se voskanja, če želimo imeti gladek videz poleti, lotimo že zdaj.

Za nežnejše predele, denimo bikini, raje uporabimo trd vosek. Za večje in manj občutljive površine se dobro obnese vroči vosek. Voskanje bo manj boleče in bolj učinkovito, če so dlake dolge, zato pred prvim voskanjem počakajte, da zrastejo na polno dolžino. Prej naredite piling, saj tako s kože odstranite odmrle celice in umazanijo.

Tehnike voskanja se sčasoma priučite. FOTO: Getty Images

Nanos voska, ne glede na vrsto, naj bo popolnoma enakomeren, površina naj bo ravna, nanesen pa naj bo v smeri rasti dlačic. Odstranite ga hitro, v nasprotno smer, sicer ne boste uspešni. Lažje vam jih bodo z voskom odstranili v kozmetičnem salonu. Izkušene kozmetičarke se nenehno izobražujejo in v odstranjevanje dlačic vključujejo nove tehnike in znanja. Okvirne cene depilacije se gibajo od manj kot 10 evrov (za območje nad ustnico) do približno 50 evrov za celotno telo.

Trajna depilacija

Zanjo je eden najnovejših načinov depilacija s pomočjo diodnega laserja. Cene se gibljejo med 60 in 70 evri, odvisno od velikosti površine, na kateri jih želite odstraniti. Takšna depilacija je hitra in neboleča. Za odstranjevanje je potrebnih več obiskov, ker mora koža vmes mirovati, obiskovanje traja več tednov. Razen nekaterih izjem koža pred posegom z laserjem ne sme biti zagorela. Prav zato je treba začeti že zdaj, da boste nared za poletje.

Dlačic pred posegom tri tedne ne smete puliti. Najbolj napredni saloni uporabljajo več različnih vrst laserjev, glede na vrsto dlačice in njeno mesto. Poleg omenjenega diodnega obstajajo tudi druge vrste laserjev, ki jih ne smemo zamenjevati z napravo IPL. Ta je manj učinkovita, postopek odstranjevanja je bolj tvegan in boleč.