Pogovor z Davidom Urankarjem: politika ni po njegovi meri (Suzy)

Leta 2007 se je prijavil na avdicijo na nacionalni televiziji in postal eno najbolj prepoznavnih imen v našem medijskem prostoru. Vsestranski voditelj različnih oddaj, dobrodelnih dogodkov, prireditev, obraz številnih znamk in kampanj, poznavalec avtomobilizma, velik športni navdušenec in nekdanji vrhunski športnik, ki je treniral atletiko in nekaj let celo bob, vseskozi razvija svoje veščine ter odkriva skrite talente. V letu 2025 se je spoprijel z novimi izzivi in se po 17 letih poslovil od nacionalke. Sprejel je ponudbo Planet TV, kjer bo z Laro Medved vodil kviz Denar pada. Izjemno simpati...