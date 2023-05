Darja Kuhar Kotnik in Metka Premerl Nalašč smo izbrali generaciji dve, da spoznate, kaj znajo in kaj se ne sme. Ljubljanski kraljici, ki vedno blestita, stilske napake nikol' ne storita. S kroji sta drzni in barvno pogumni, modni koraki njuni so strumni. Vzemite si divi za vzgled in vzor, so leta le cifra, kdor jih pljuva, je nor.