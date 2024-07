Po 34 letih se je Jolanda Čeplak poslovila od rekorda (Suzy)

Jolanda Čeplak je bila dolga leta nadvse uspešna na atletskih stezah. Bila je svetovna rekorderka v teku na 800 metrov v dvorani in večkratna dobitnica medalj z olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev. Po koncu kariere se je podala v trenerske vode, kjer svoje znanje prenaša na mlajše. Kar 34 let pa je držala rekord na štiristo metrov. Šele nedavno jo je premagala komaj 14-letna Živa Remic, ki velja za fenomen slovenskega športa. Mlada atletinja je v dveh nastopih popravila kar tri slovenske rekorde v tekih na srednje proge. Njeni rezultati so fenomen tudi v svetovnem merilu, še posebno, ker Živa še vedno sodi v kategorijo pionirk do 16 let. Kot mladi grosupeljski talent, ki nastopa za AK Olimpija, je svoje sposobnosti potrdila tudi nedavno, ko je na atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladinke izboljšala pionirski rekord do 16 let za skoraj sekundo in pol. Jolanda je nad njenim dosežkom navdušena, vesela je vseh uspehov naslednikov.

Pionirka Živa Remic je s časom 2:08.75 postavila nov državni rekord.