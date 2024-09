Slovenska pevka še vedno videti mladostna, ji pa staranje ni všeč (Suzy)

Na morju si človek najbolje priveže dušo. To še kako dobro ve radijska urednica in voditeljica Anja Rupel, ki je srce že zdavnaj zapisala glasbi. Indijansko poletje preživlja v sosednji Hrvaški, le skok čez mejo v Istri, kjer uživa v toplih sončnih žarkih. Ker smo ob morju vsi vedno bolj sproščeni, nam je manj mar za popolno pričesko ali naličen obraz, je tudi sama objavila ljubko fotografijo vetra v laseh. Pevka, ki je marca dopolnila 58 let, je na njej videti mladostna, čeprav nam je v intervjuju priznala, da ji staranje ni všeč.

»Zelo mi gre na živce, skupaj s tem, da nisem več tako poskočna, da me ves čas nekaj boli, da nisem v formi, lasje se mi redčijo, vrat mi ni všeč, koža se poveša, gube so vidne, roke postajajo starikave. Na telovadbo moram, ker komaj počepnem! Starost je en klinc. Tisti, ki rečejo, da uživajo v njej, lažejo,« je dejala.

Zaveda se, da živimo v kulturi mladosti, a ima hkrati zdaj modrost, ki je mladost nima. »Bolj tolerantna sem, po drugi plati ne pustim, da bi mi kdo hodil po glavi. In za nekatere stvari mi prav fino dol visi!«