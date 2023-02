Peter, Žiga in Timi: končno v Ameriki

Kdor čaka, dočaka, tako so tudi naši skakalci doživeli dan, ko so lahko skupaj poleteli čez lužo. Po skoraj dveh desetletjih gostijo tekme v smučarskih skokih spet ZDA. To je v naših fantih vzbudilo dodatno veselje.

»Radi imamo novosti, in če nam je dano, da jih lahko izkusimo kot ekipa, je zadovoljstvo še toliko večje. Že misel, da gremo v deželo, kjer se uresničujejo ameriške sanje, nam ježi kožo. Toliko smeha in 'odštekanih' idej že dolgo nismo imeli, čeprav smo znani po tem, da radi kaj zabavnega ušpičimo. Kadar smo tako razposajeni in občutimo povezanost, se to opazi tudi na rezultatih. Res smo prava skakalna družina,« nam je prve vtise zaupal Žiga Jelar, ki je s Petrom Prevcem in Timijem Zajcem ustvaril veliko novih nepozabnih spominov.