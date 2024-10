Peter Prevc in Magnifico: Navijata drug za drugega (Suzy)

Srečanje dveh titanov je bilo eksplozivno. Peter Prevc in Magnifico sta prvaka vsak na svojem področju, zdaj sta si končno segla v roko. Glasbenik je navdušeno priznal, kako zavzeto je navijal za skakalca, ko je bil še aktiven tekmovalec.

Poudaril je, da ima Pero nekaj posebnega in da občuduje njegov pogum, ko se spusti po zaletišču letalnice. Tudi sam je v zgodnji mladosti treniral skoke in celo v Planici na manjši skakalnici preizkusil tehniko, vendar le za občutek, saj se je raje usmeril na bolj varni glasbeni poligon. Naš športni šampion mu je vrnil komplimente in se v spremstvu drage odzval povabilu na spektakularni koncert.

Opazili smo ju, kako vidno uživata, nato sta se v zaodrju zabavala z izbranimi gosti. Stkale so se nove prijateljske vezi in prepričani smo, da se bosta v prihodnje še večkrat družila.