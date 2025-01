Petek je bil čas za Glasbeni pozdrav (Suzy)

Oddaja Glasbeni pozdrav je prijetna popestritev za vse ljubitelje narodnozabavne glasbe. V 15 oddajah smo videli in slišali številne ansamble, med drugim nekatere, ki že dolgo niso bili gostje na televiziji.

Posebno zanimiva je bila rubrika Je res ali ni res, v kateri so posamezni glasbeniki drug o drugem izvedeli marsikaj zanimivega in ugibali, katera trditev o njih je prava ali napačna. Prav tako so v rubriki Prepoznaj pesem ugotavljali, kako dobro poznajo slovenske zabavne in narodnozabavne pesmi.

Ansambel Golte je predstavil nov valček Dar srca. FOTO: osebni arhiv

Ansambel Vihar je lani praznoval glasbeno polnoletnost. FOTO: osebni arhiv

Ob voditelju Andreju Hoferju se je odlično znašel sovoditelj Sandi Morel, ki je dokazal, da premore sveže ideje, hkrati je odličen glasbenik, ki je priredil mnoge znane skladbe glasbenikov, ki so bili v studiu. Med drugimi so bili gostje druge sezone oddaj Rudi Šantl, ki je lani praznoval glasbenega abrahama, Bojan Lugarič z ansamblom Slovenski zvoki, in Irena Vrčkovnik, Tomaž Kobol je prišel z Beneškimi fanti, oglasili so se ansambel Nemir, S.O.S. kvintet, ansambel Vikend, Slovenski muzikanti, ansambel Unikat, gost ene od oddaj je bil tudi znani župnik Izidor Pečovnik Dori ter člani Kvinteta Dori, Gadi, družinski ansambel Tonija Sotoška iz Krškega, ansambel Stil, prišla sta Darja Gajšek in Boris Kopitar, videli smo ansambel Vihar, zamejsko zasedbo Ano ur'co al' pej dvej, ansambel Mira Klinca, ansambel Golte, ansambel Tonija Verderberja in številne druge.

Družina Sotošek z Gašperjem Jazbecem (Stil) FOTO: osebni arhiv

Istrski fantje so bili gostje kot zmagovalci lanskega Števerjanskega festivala. FOTO: osebni arhiv

Mnogi so se povabila v oddaj zelo razveselili že zato, ker so se na hodnikih RTV-hiše srečali z glasbenimi prijatelji in poklepetali z njimi. Januarja oddaj ne bo na sporedu, kako bo naprej, bomo pa še videli.

Glasbenici Valentina Fink (Topliška pomlad) in Andreja Črešnar Pungaršek (Unikat) FOTO: osebni arhiv