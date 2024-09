On je za slovensko pevko mirno morje, varen pristan (Suzy)

Skladba, ki ste jo predstavili pred poletjem, nosi naslov Slovo. Pravite, da imate težave z začetki in zaključki. Začniva torej tu. (smeh) Da. Potrebujem leta, da premeljem, zato nisem imela veliko fantov, ker me razhod do temeljev pretrese. Zakaj vedno potegnem kratko? Trkam na napačna vrata? Moram iskati drugje? Morda niti ne morem obstajati v partnerskem odnosu? Obstaja cel kup povezav med ljudmi. Po drugi strani sem imela talent, da sem privlačila 'napačne'. Lekcije pač. Kakšno frekvenco oddajam, da pride takšen 'poslušalec'? A vse težave moraš začeti reševati pri sebi. Zakaj se mi to dog...