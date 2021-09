Okradli varnostnika Toma Cruisa

Tom Cruise se trenutno mudi v Veliki Britaniji, kjer snema sedmi del Misije: Nemogoče. Pred kratkim so ga videli v trgovskem centru v Birminghamu, kjer je z igralko Hayley Atwell snemal enega od filmskih prizorov. Na Otoku so igralca oziroma njegove varnostnike na muho vzeli tatovi in enemu od njih odpeljali črn BMW, vreden več kot 110 tisoč evrov. Avto je bil parkiran pred hotelom Grand, v katerem je prebival igralec. Tatovi so skenirali signal ključa, odklenili avto in se Tomovim varnostnikom pred nosom odpeljali na varno. Iz avta, v njem je bila tudi zvezdnikova prtljaga, vredna več tisoč evrov, so pobrali vse dragocenosti, potem pa vozilo pustili v bližini policijske postaje. Tom naj bi bil po besedah neimenovanega vira, ki je spregovoril z mediji, čisto iz sebe od jeze. »To je velika sramota za varnostni tim. Moški, ki je bil lastnik avta, je ponorel, a niti približno ne tako kot Tom,« je dejal vir.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: