Odšel je večni bobnarski deček

Nase je opozoril kot bobnar Alanis Morissette, potem pa ga je Dave Grohl povabil v skupino Foo Fighters. Ravno je praznoval 25. obletnico svojega udejstvovanja v uspešni rock skupini, ko je odjeknila žalostna vest, da je umrl v kolumbijski prestolnici. Tam naj bi skupina pred tednom dni nastopila, ko se je Taylor začel pritoževati nad bolečinami v prsnem košu. Ko je prispel zdravnik, se je njegovo srce že ustavilo.

Dave Grohl je zaradi drog v mladih letih izgubil Kurta Cobaina, zdaj pa že drugega najboljšega prijatelja.

Z Davom sta bila kot brata, Taylor pa je bil priljubljen v glasbenem svetu, vsi so ga poznali kot vedno nasmejanega mladostnika, čeprav je februarja dopolnil 50 let. Vzrok smrti še ni povsem znan, v njegovi krvi pa so našli sledove antidepresivov in opiatov. Bobnar naj bi sicer zadnjih dvajset let živel zelo zdravo, posvečal se je ženi in trem najstniškim otrokom, po tem, ko je pred dvajsetimi leti zaradi napačne kombinacije drog padel v komo.

Ko se je po dveh tednih zbudil, se je poslovil od drog. V Kolumbiji ga je morda premamil stari svet. Za njim seveda žalujejo tudi številni svetovno znani glasbeniki.