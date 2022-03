PORAVNAVA NEPTUNA IN SONCA

Odpravite se v svet sanj in bodite pripravljeni na zmenke

12. marca bosta Sonce in Neptun, planet iluzij, sanj in višje zavesti, v konjunkciji na 22. stopinji rib. Sonce in Neptun se srečata vsako leto, njun spoj pa omogoča, da lažje izkoristimo te planetarne energije za vpogled vase in preverimo realnost sveta. Neptunova energija je mehka in ustvarjalna ter pomaga, da izstopimo iz racionalnega uma in se odpravimo v prostor sanj. Vodi nas k razmišljanju zunaj tega, kar lahko zaznamo s petimi čutili, in nas opominja, da je v življenju veliko več kot tisto, kar je oprijemljivo.