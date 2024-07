Odbojka in šov Mihe Krušiča na vodi (Suzy)

Še preden bodo slovenski odbojkarji prvič zaigrali na olimpijskem turnirju, bo Ljubljanica 5. in 6. julija spet gostila turnir A1 Odbojka na Ljubljanici. O pomembnosti projekta Odbojkarske zveze Slovenija in agencije Extrem veliko povesta podatka, da je lani en sam posnetek dogajanja na tiktoku dosegel 64 milijonov ogledov, nastajajoči svetovni seriji turnirjev bi se radi pridružili še Dubaj, Katar, Barcelona, Egipt, Avstrija, Nizozemska in Nemčija. Ob bojih vrhunskih odbojkarjev se bo veliko dogajalo tudi v navijaški coni, glavna atrakcija so nočni dvoboji na osvetljenem igrišču v vodi. Povrhu si boste lahko ogledali plesno-umetniški nastop plesalcev pod vodstvom Mihe Krušiča. Izvedli bodo lansko predstavo Urška in Povodni mož (v kateri pleše tudi Miha). Obisk dogodka je brezplačen, urnik najdete na spletni strani, prizorišče pa se seli k Novemu trgu, kjer je na bregovih še več prostora za gledalce.

Slovenska pogruntavščina: turnir v odbojki na vodi je tako privlačen, da si želijo biti del svetovne serije tudi številne evropske in arabske države.