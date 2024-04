Obujajo tudi spomine na žal mnogo prezgodaj umrlo mamo (Suzy)

Legendarni košarkarski trener Zmago Sagadin ni ponosen samo na številne dosežke v svoji dolgoletni karieri, temveč sta mu v ponos tudi otroka. Hči Sandra se je po študiju in delu v tujini s hčerko ustalila v Ljubljani, sin Anže pa si je kruh našel v angleški prestolnici, kjer sta si z ženo Polono ustvarila družino. Ker oba vse dneve delata, se le redko vračata v Slovenijo, zato so ti skupni trenutki Zmagu še toliko bolj dragoceni.

Še posebno ceni trenutke, ki jih lahko preživi z obema otrokoma, saj njegov sin živi v Londonu. FOTO: Leon Vidic

V času covida je njuna potovanja v domovino otežila svetovna situacija, zato se zdaj toliko bolj razveseli, kadar so vsi skupaj v Ljubljani. Radi si utrgajo čas med prazniki, da preživijo nekaj kakovostnega časa skupaj, obenem običajno obujajo tudi spomine na žal mnogo prezgodaj umrlo mamo in ženo Majdo, ki jo je, ko je zbolela za rakom, Zmago negoval do zadnjega.

Legendarni trener je zelo ponosen na svojega sina, saj je v Londonu uspešen investicijski bančnik in se ukvarja s posli, ob katerih se običajnemu človeku samo zvrti v glavi.