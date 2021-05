Spremenjen slovenski igralec! Oboževalke, pomirite se (FOTO)

Kot pop zvezdnik iz 90. let!

Igralec, ki se je oboževalkam priljubil kot zdravnik Kristijan Bevk v seriji Najini mostovi, na priloženi fotografiji ne nosi lasulje. To je njegova nova pričeska in vpadljiva barva las, nad katero pa njegove zveste sledilke niso navdušene.Nad novopečenega svetlolasca so se spravile z vsemi sredstvi in povsem pozabile na spoštljivo in prijazno komunikacijo. Mladi igralec je ženske pomiril z besedami, da se mu ni zmešalo in da je bila nova pričeska neizogibna, saj je dobil novo vlogo, o kateri pa je še zelo skrivnosten. Pojasnil je še, da je preobrazba trajala kar šest ur, nad svetlimi lasmi pa je – v nasprotju z oboževalkami – povsem navdušena njegova srčna izbrankaAli bo Robert zaradi nje vztrajal pri svetlih laseh, ni znano, mi pa moramo priznati, da je videti kot kakšen pop zvezdnik iz devetdesetih let preteklega stoletja.