Oboževalec je slovensko pevko zasledoval z avtomobilom (Suzy)

V tokratnem ŠOKkastu gostijo pevko Ines Erbus, ki letos praznuje 10. obletnico kariere. Že od mladih nog je rada prepevala, prvi veliki nastopi so se začeli s skupino Foxy Teens. Takrat je spoznala, da je rojena za nastopanje in da jo bo glasba spremljala vse življenje. »Imam najboljše oboževalce, zelo so prijazni, čeprav moram priznati, da kdaj dobim tudi kakšno neprimerno fotografijo,« nam je razkrila. Nekoč se je celo zgodilo, da je nekdo proti njej vrgel steklen kozarec, vendar se mu je dovolj hitro umaknila. Eden izmed njih ji je sledil z vozilom. K sreči se je dobro končalo.

FOTO: Marko Feist

Zadnje čase uspešno združuje dve največji ljubezni – petje in potovanja. Na lokacijah, kamor potuje, večkrat posname tudi videospot, tako je bilo z zadnjo pesmijo Ranjeno srce, ki je svojo videopodobo dobila v romantični Kapadokiji. »Najeli smo čredo konj, ki so trikrat tekli mimo naju s Tiborjem Golobom, in ko sva se držala za roke, sva se vprašala, ali bova to sploh preživela,« nam je v smehu povedala. V studio je prinesla tudi karto za veliki decembrski koncert v hali Tivoli, ki jo je spotoma kupila kar na bencinskem servisu. ŠOKkast z Ines Erbus si lahko ogledate v ponedeljek, 21. oktobra, na www.slovenskenovice.si.