Obleko je kupila dve leti pred poroko (FOTO)

Antropologinja, podjetnica, publicistka in igralka Jerca Legan Cvikl in njen najdražji, politik in ekonomist Milan M. Cvikl, sta si večno zvestobo obljubila 19. septembra 2009 na gradu Brdo pri Kranju, poroke pa se je udeležilo okrog sto svatov. Tistega dne se je zgodilo marsikaj, med drugim se je klavrna vremenska napoved spreobrnila v čudovit in sončen dan, Jerca pa se z nasmehom spominja dne, ko je po dolgih letih kot nevesta spet prespala v domači hiši. »Tistega jutra sem se odpravila na dolg sprehod v lesenih coklah po mokrem travniku, kjer sem dobila nekaj ogromnih živih žuljev. M...