Novo leto, nova pravila (Suzy)

Leto 2025 prinaša svežino tudi na področju lepotnih trendov. Ena izmed najbolj izstopajočih vrnitev so modra senčila za oči. Modni oblikovalci, kot so Harris Reed, Private Policy in Marques'Almeida, so na modnih revijah za pomlad/poletje 2025 predstavili različne modre odtenke, od pastelnih do svetlečih in bleščečih.

Modra senčila se nanašajo po celotni veki, medtem ko preostali del obraza ostaja bolj nevtralen, kar poudarja oči ter ustvarja dramatičen učinek.

Futuristični odtenki

Če želite biti modni v 2025., uporabite svetleče, futuristične odtenke, ki spreminjajo barvo glede na svetlobo. Ključ do uspeha so holografska senčila, osvetljevalci z večdimenzionalnim sijajem in bleščeče šminke. Poleg že omenjenega modrega lesketa so med izbrankami letošnjega leta še vijolični in rožnati odtenki.

Barvne maskare

Barvna maskara je še en trend, ki bo zaznamoval leto 2025. Oblikovalci, kot so Diotima, LaQuan Smith in Dries Van Noten, so na modnih brveh predstavili maskaro v živahnih barvah, kot so oranžna, zelena, modra, rožnata in rumena. Nekateri vizažisti so se odločili za kontrastne odtenke senčil za oči, da bi maskara še bolj izstopala, medtem ko so drugi uporabili ujemajoče se eyelinerje za monokromatski videz.

Naravni videz

No-makeup videz, ki slavi naravno lepoto, se ponovno vrača. Poudarek je na zdravi, sijoči koži, na kateri uporabljamo minimalno ličil za osvežen videz. Za ustvarjanje tega videza pridejo prav lahke podlage, tekoči osvetljevalci in nežna rdečila za lica. Znamka Christian Dior je na svojih modnih revijah gostila manekenke s kremnimi rdečicami za lica v sončnih odtenkih, ki dajejo koži naraven sijaj. Trend poudarja svež in zdrav videz kože in spominja na naravni sijaj po vadbi.

Nohtki!

Na področju manikire bodo kovinski odtenki za nohte prevladovali v letu 2025. PatBo, Theophilio in Rabanne so na modnih revijah predstavili kovinske manikire z zlatimi in srebrnimi detajli ter kromiranimi konicami.

Griva

In kaj v 2025. storiti z lasmi? Če imate ravne, boste še posebno modni, postriženi na paža in s frufrujem – pričesko, ki spominja na modo iz časov art decoja. V trendu so tudi kodri, najbolj vroč modni dodatek so cvetovi za v lase. Caroline Herrera, Simone Rocha in Emilia Wickstead so na modnih revijah razkazovale cvetlične sponke, cvetoče naglavne okraske in lasnice s cvetnimi motivi.

Ajda Janovsky, foto Getty Images, Profimedia, promocijski material