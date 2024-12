Nostalgični Grega Skočir: Mladi partizan v osemdesetih (Suzy)

Grega Skočir je namreč nastopil že v filmu Črna orhideja, ki je bil posnet leta 1989, luč sveta pa je ugledal februarja naslednje leto. Kot nadobudni srednješolec se je za kratek hip pojavil na zaslonu v vlogi mladega partizana.

Zgodbo je v noveli spisal Edvard Kocbek, govori pa o mladem dekletu, obtoženem izdaje, ki ga je upodobila Mirjam Korbar. Rocker je bil v dobri družbi, saj sta ob njej igrala še Igor Samobor in Matjaž Tribušon. Film, ki ga je režiral legendarni Matjaž Klopčič, so nedavno spet predvajali na RTV Slovenija in Grega je ponosno obujal spomine.