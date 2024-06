Njena Aria na prelomnici, Saša Lendero je srečna (Suzy)

Čeprav se nam zdi, da smo vedno (enako) mladi, po otrocih najbolje vidimo minevanje časa. Temu se ne more izogniti niti priljubljena pevka in voditeljica Saša Lendero. Še ne tako dolgo nazaj je bila njena hči ljubek dojenček, zdaj je postavna in samozavestna mlada dama, za katero se zdi, da je zrasla čez noč. Od mame in očeta je pobrala najboljše, zdaj ji oba iskreno, čeprav z malo težkim srcem, ker gre v svet, želita, da razpre krila in poleti svojim sanjam naproti. Prva taka prelomnica je bila nedavno valeta, na kateri sta edinko gledala s ponosom in solznimi očmi. Mlado rjavolasko zdaj čakajo dolge počitnice, in že se veseli novih sošolcev in sošolk na waldorfski srednji šoli, ki slovi po drugačnem pristopu do učenja, odnosov in ustvarjalnosti.