Nina Pušlar najavila glasbeni spektakel na nogometnem stadionu (Suzy)

Skoraj natanko leto je minilo od njenega nepozabnega šova v Stožicah, vmes je dopolnila svojo zbirko nominacij in kipcev za najbolj priljubljeno in predvajano slovensko pevko, serijsko razprodajala dvorane po državi, potihoma pa smo se že spraševali, kaj bo njen naslednji korak. Zdaj je znano: Nina Pušlar bo 20. obletnico delovanja proslavila s svojim največjim koncertom, ki ga je naslovila Eden in edini: za 20. junij je najavila glasbeni spektakel na nogometnem stadionu v domači Ivančni Gorici, a ker tam ni prav veliko več prostora kot v Stožicah, velja omeniti, da je našo največjo dvorano razprodala štiri mesece pred koncertom.

Nina bo 20. obletnico delovanja proslavila s koncertom v domači Ivančni Gorici.

Kaj natančno pripravlja za jubilej, ne razkriva, vendar je namignila, da prizorišče na prostem omogoča izpeljavo nekaterih zamisli, ki jih v dvorani ni mogoče izvesti. Zagotovo bo v nastop na velikem odru spet vključila tudi plesalce in posebne goste iz vseh svojih obdobij ustvarjanja, vse skupaj bo pospremila tudi z novo glasbo, iz katere bo zgradila nov album.