Nina Osenar Kontrec: Naučila sem se postaviti zase (Suzy)

Zraven smo dobili še opojno kurkumo s penečim se rastlinskim mlekom. Raj za brbončice. S kulinaričnimi užitki razvaja svoja fanta, nas pa je skozi zgodbo popeljala na slikovit potep od negotovega najstništva do odločne ženskosti. Od borbe za življenje do bleščeče vrnitve pred kamero. Nina Osenar Kontrec je razmišljujoča mamica in soproga, ki se rada poglablja v najrazličnejša področja in še raje ubira težje, a bolj izpolnjujoče poti. Rada se lepo uredi in prepusti mojstrom, da poskrbijo za njen videz. »Naučila sem se živeti vsakem podarjeni trenutek in se brezkompromisno postaviti zase. Sko...