Nina Grilc se je s poletno dogodivščino na Sardiniji poklonila pokojnemu možu (Suzy)

Žena pokojnega deskarja Marka Grilca je ena tistih žensk, ki človeka osupnejo s svojo zgodbo in načinom življenja. Po tragični izgubi sama vzgaja njune tri otroke, sina Maxxa in hčerki Emmo ter Alasko. Ta očeta nikoli ni spoznala, zato se pogumna Ljubljančanka trudi, da bi ohranjala spomin na ljubljenega moža in očeta. Njihova družinska dinama je še vedno enaka, saj so prav vsi ljubitelji športnih aktivnosti in potovanj. S poletno dogodivščino na Sardiniji se je Nina poklonila Marku, s katerim je ta čudoviti otok raziskovala leta 2020 in 2021, ko ga je za vedno izgubila.

»Ko sem se z otroki podala na to pustolovščino, sem se želela spomniti našega Papija, se o njem pogovarjati z Maxxom in Emmo ter obiskati nekaj krajev, kjer smo bili z njim, tudi ustvariti nekaj novih spominov. Ves čas potovanja sem se počutila, kot da je tam z nami.« FOTO: osebni arhiv/instagram

Rada obuja spomine na Marka, ki je bil ljubezen njenega življenja. Takole ga je pred nekaj leti ujela v objektiv, ko se je na Sardiniji zazrl v sončni zahod. FOTO: osebni arhiv/instagram

Letos so nastale fotografije, s katerimi je poustvarila trenutke, ki sta jih z Markom doživela leta 2020 in 2021. FOTO: osebni arhiv/instagram

Dogodivščina z avtodomom je bila za mamico treh otrok naporna, a hkrati neizmerno zabavna. »Lagala bi, če bi rekla, da nisem dvomila o svojih zmožnostih, a hkrati sem čutila globoko umirjenost. To potovanje nas je povezalo in nam vlilo ogromno poguma.« FOTO: osebni arhiv/instagram

Peščene plaže in mamljivi valovi so bili kot naročeni za Grilčeve, velike ljubitelje deskanja. FOTO: osebni arhiv/instagram

Enajstletni Maxx je na valovih pogumen, kot je bil njegov oče. FOTO: osebni arhiv/instagram

Navdušeni popotniki niso raziskovali le skritih kotičkov ob morju, temveč so se tu in tam podali v bližnja mesta, kjer so občudovali arhitekturo in se sladkali s sladoledom. FOTO: osebni arhiv/instagram