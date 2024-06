Nič več bolečine v ljubezni (Suzy)

Čeprav so paparaci triinšestdesetletnega igralca še na začetku tega meseca ujeli z dekletom Olgo Korotyayevo, je v intervjuju priznal, da mora imeti občutek svobode. »Če bom že v razmerju, bom še vedno svoboden, sicer se ne grem. Ne bom prenašal bolečine. Ljubezen mi ne bo več strla srca,« je dejal oskarjevec, ki je bil poročen trikrat: z Madonno v osemdesetih, potem se je zaobljubil Robin Wright, s katero ima dva otroka, a sta se po štirinajstih letih zakona razšla. Njegov tretji zakon z igralko Leilo George je trajal leto dni. Ob razmišljanju o svojih romancah je dejal: »Prva stvar, ki sem jo zjutraj pogosto ugledal, je bil par oči, ki se je spraševal, kako ga bom danes osrečil. To mi je bilo redko povrnjeno.« Dodal je še, da so mu prijateljice, ki so srečno poročene, pokazale, da ni treba, da so odnosi dramatični in utrujajoči. »Nič več mi ni mar za dramo v odnosih,« je dejal.