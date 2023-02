Neverjetno slastne palačinke!

Palačinke so ena najbolj prepoznavnih jedi našega otroštva, saj so nežne, mehke, aromatične, sočne ter nadvse okusne. Obožujejo jih prav vse generacije in zelo pogosto so na naših mizah, poznamo pa tako slane kot sladke. Namazane z marmelado ali čokoladnim namazom so pripravljene ravno tako hitro, kot so pospravljene, za kakšno posebno priložnost pa smo izbrali malo drugačne. Dober tek.



Gratinirane palačinke s skuto in slivovo marmelado

Palačinke:

* 170 g gladke moke (tip 500), 30 g pirine polnozrnate moke

* tretjina žličke pecilnega praška, ščepec soli

* žlica sladkorja, 2 jajci (L), 1,5 dl mleka, 3 dl vode

* kokosovo maslo za peko palačink, maslo za pekač

Nadev:

* 500 g skute, 2 jajci (L)

* od 4 do 5 žlic sladkorja, 10 g vanilin sladkorja

* žlička bio pomarančne lupinice, cimet po okusu

* 0,6 dl sladke smetane in 1,5 dl sladke smetane za preliv

* slivova marmelada, namočene zlate rozine

* sladkor v prahu

Priprava:

1. Iz sestavin zmešamo testo za palačinke in jih spečemo na kokosovem maslu.

2. Skuto, rumenjaka, sladkor, vanilin sladkor, pomarančno lupinico, 0,6 dl sladke smetane in cimet dobro premešamo.

3. Beljaka z nekaj sladkorja stepemo v čvrst sneg in ga nežno vmešamo v zmes s skuto.

4. Vsako palačinko nadevamo z zvrhano žlico slivove marmelade in zvrhano žlico skutnega nadeva. Po skutnem nadevu potresemo nekaj rozin.

5. Stranska robova ob nadevu zavihamo in palačinko zvijemo. Zlagamo jih v namaščen pekač.

6. V skutni nadev, ki nam še ostane, vmešamo 1,5 dl sladke smetane in do žlico sladkorja v prahu (po okusu, ni obvezno).

7. Slastne palačinke pečemo v pečici, segreti na 180 stopinj, približno 25 minut.

Zapečene skutne palačinke s pehtranom

Testo (za 16 palačink):

* od 250 g do 300 g moke

* 3 jajca

* pol žlice sladkorja

* od 300 do 350 ml mleka

* od 100 do 150 ml gazirane mineralne vode

* sol

Nadev:

* 2 jajci

* 4 žlice sladkorja

* 500 g skute

* 100 ml sladke smetane

* 1 žlička tekoče vanilje

* nastrgana limonina lupina bio limone

* 2 žlici nasekljanega pehtrana (svežega, suhega ali zamrznjenega)

* po okusu rozine (namočene v rumu)

* ščepec soli

Preliv:

* 2 jajci

* 180 g kisle smetane (1 lonček)

* 50 ml sladke smetane

* 2 žlici rjavega sladkorja

Ostalo:

* maslo

* sladkor v prahu

* jagode

Priprava:

1. Pripravimo maso za palačinke: v večjo skledo stresemo moko, dodamo jajca in malo mleka, dobro premešamo, nato pa postopoma dodajamo še preostale sestavine. Na koncu dodamo še gazirano mineralno vodo, premešamo in pustimo počivati pol ure.

2. Spečemo palačinke iz vsega testa.

3. Pečico segrejemo na 200 stopinj.

4. Pripravimo nadev: jajca in sladkor penasto zmešamo, dodamo skuto, smetano in ostale sestavine ter premešamo.

5. Model oziroma pekač dobro namastimo in ga prekrijemo s plastjo palačink (4 palačinke).

6. Na plast palačink nalijemo nadev.

7. Nato po tri palačinke zvijemo v zvitek, ki ga narežemo na tri enake dele, te pa nato polagamo enega poleg drugega v model z nadevom (da dobimo videz cveta oziroma rože).

8. Pripravimo še preliv: jajca dobro zmešamo, dodamo obe smetani, premešamo in prelijemo čez cvetove palačink ter na koncu posujemo s sladkorjem.

9. Pečemo približno 40 minut (če se nam palačinke med peko preveč zapečejo, jih lahko pokrijemo z aluminijasto folijo).

Namig: Pečene palačinke ohladimo do mlačnega, jih posujemo s sladkorjem v prahu ter postrežemo s svežimi jagodami ali jagodnim pirejem, ki ga pripravimo tako, da jagode, sladkor in limonin sok zmešamo v sadno kašo.

Gratinirana torta iz palačink

Palačinke:

* 2 jajci

* 450 ml mleka

* 2 ščepca soli

* zavitek vanilin sladkorja

* žlica sladkorja

* 200 g gladke bele pšenične moke

* 2 žlici sončničnega olja

Skutni nadev:

* 400 g skute

* 1 rumenjak

* 1 celo jajce

* 60 g sladkorja

* zavitek vanilin sladkorja

* žlica kisle smetane

* lupinica ene limone

Orehov nadev:

* 100 g mletih orehov

* 80 ml sladke smetane

* 1 beljak

* 50 g sladkorja

* od 1 do 2 žlici ruma

Za preliv:

* 1 jajce

* 4 žlice sladke smetane

* sladkor v prahu

Priprava

1. Palačinke: v skledo ubijemo obe jajci in ju zasujemo s soljo, sladkorjem in vanilin sladkorjem. Vse skupaj ročno penasto stepemo. Prilijemo mleko, pomešamo in dodamo moko, na koncu še sončnično olje. Testo pustimo počivati 30 minut.

2. Srednjo ponev (s premerom dna približno 20 cm) pristavimo na srednje močan do močan ogenj, ko se segreje, vanjo vlijemo toliko testa, da bo dovolj za palačinko dvojne debeline – med tri četrtine in celo veliko zajemalko. Porabimo vse testo.

3. Skutni nadev: skuto zmešamo z rumenjakom, celim jajcem in vsemi drugimi sestavinami. Beljak prihranimo za orehov nadev.

4. Orehov nadev: beljak in sladkor stepemo do čvrstega snega.

5. Smetano segrejemo do vrelišča in jo prelijemo čez mlete orehe. Počakamo, da se orehi v smetani ohladijo, nato k njim primešamo še rum in sneg iz beljakov.

6. Pečico segrejemo na 180 stopinj.

7. Na dno tortnega modela s snemljivim obodom namestimo papir za peko, obod pa po notranji strani premažemo z maslom.

8. V model položimo prvo palačinko in jo premažemo s četrtino skutnega nadeva, nanj poveznemo drugo palačinko.

9. Na vrsti je tretjina orehovega nadeva, nato spet palačinka in četrtina skutnega nadeva. Nadaljujemo, dokler ne porabimo vseh palačink in pripravljenih nadevov, končamo s palačinko.

10. Jajce zmešamo s štirimi žlicami sladke smetane, mešanico zlijemo po vrhnji palačinki.

11. Model previdno postavimo v pečico, kjer naj se peče od 45 do 60 minut, odvisno od debeline plasti v tortici.

12. Po peki naj torta počaka 10 minut, nato jo odrešimo modela, posujemo s sladkorjem v prahu in razrežemo.