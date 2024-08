Neslavni propad ameriške ljubljenke (Suzy)

Še nedolgo tega se je zdelo, da svetlolasa lepotica, ki je zmagovalka vsake rdeče preproge, na kateri se pojavi, ne more narediti napačnega koraka. Kalifornijsko dekle, ki bo naslednji teden dopolnilo 37 let, je namreč že skoraj dvanajst let srečno poročeno z Ryanom Reynoldsom, s katerim ima že štiri otroke, hkrati je najboljša prijateljica pop zvezdnice Taylor Swift. Popolno sliko ameriških sanj je razblinil škandal, ki se kot žvečilka na podplatu drži njenega najnovejšega filma Konča se z nama. Iz dneva v dan namreč dobiva večje razsežnosti, medtem ko igralka upa, da bo vse skupaj hitro potihnilo.

Kje se je začelo?

Knjiga Konča se z nama priljubljene avtorice romanc Colleen Hoover je velika uspešnica, ki govori o partnerskem nasilju. Glavni lik je Lily, ki se zaljubi v šarmantnega nevrokirurga, vendar se izkaže kot nasilnež. Zgodbo so že pred filmom obtožili romantiziranja družinskega nasilja, Blake pa veliko prestaro, da bi igrala mladostno 25-letno cvetličarko.

Govorice

Da v ekipi škripa, se je začelo govoriti, ko Justin Baldoni, režiser in glavni igralec v filmu, na premieri ni poziral z igralko, s katero igrata glavni vlogi v filmu, niti z drugimi člani ekipe. Ponosno se je postavil k svoji ženi, govorice so se razširile kot požar: Baldonijeva in Blakina vizija filma naj bi se razlikovali do te mere, da sta naposled testnemu občinstvu prikazala dve različici, zmagala je njegova, ki naj bi bila manj romantična in resnejša glede pereče teme. »Naslednjič naj režira kar Blake,« se je pridušal v intervjuju.

Zvezdniške zdrahe

Privlačna svetlolaska, ki kritikov še ni uspela navdušiti, je uporabila vse svoje zvezdniške topove. V promocijo filma je vpletla svojega moža in njegovega najboljšega prijatelja Hugha Jackmana, v intervjujih razkrivala, da je njen mož spreminjal scenarij, ter ves čas namigovala, da o nekaterih stvareh ne more govoriti. Na njeno stran je stopil celo predsednik produkcijske hiše Sony, a so mnogi hitro ugibali, da se preprosto ne želi zameriti njenemu megauspešnemu možu.

Brez občutka

Ne glede na to, komu verjamete, si je lepotica sama nakopala veliko besa. Premiere filma je izkoristila za bleščeče nastope na rdeči preprogi, kjer je bolj kot o družinskem nasilju osveščala o svojih cvetličnih modnih izbirah (zavoljo lika) in na instagramu objavljala fotografije draguljev, ki si jih je sposodila od dragih hiš za velike dogodke. Medtem ko se je ponosno vrtela v svojih opravah, je povsem pozabila na resnične žrtve nasilja, v intervjujih raje govorila o horoskopu in sanjski službi kot resni temi. Raje se je ukvarjala s promoviranjem svoje alkoholne in brezalkoholne pijače ter celo lansirala novo kozmetično linijo za nego las.

Prepiri na snemanju

Počasi so iz širše ekipe pricurljale zgodbe. Blake, ki je producentka filma, se je menda toliko vtikala v režiserjevo delo, da je na neki točki obupal in za vse odločitve rekel, naj vprašajo kar njo, saj je v vsakem primeru dosegla svoje. Menda je od ekipe zahtevala, naj ugodijo vsem njenim željam, vendar niti Baldoni ni bil angelček. Sodelavci pravijo, da sta si precej podobna, da sta oba privlačna in bogata človeka brez izkušenj z nasiljem in se malo igrata z ugibanjem, kako bi bilo to videti.

Problematična

Težave s soigralci segajo dvajset let nazaj, v snemanje nadaljevanke Opravljivke, z možem sta si zaobljube izmenjala na nekdanji suženjski plantaži, nazadnje se je ponorčevala iz valižanske princese, preden se je izkazalo, da ima raka.

Tudi njene težave z novinarji so se začele že pred leti, na plan prihaja vedno več posnetkov, ki jo kažejo v grozni luči: od nesramnosti do novinarke, ki ji je čestitala za nosečnost, do zaničevanja transspolnih. Še najhujši greh je zagrešila pred kratkim, ko so jo v intervjuju vprašali, kaj bi rekla osebi z izkušnjo družinskega nasilja, ki bi pristopila k njej, a se je iz vprašanja ponorčevala. Vendar vsi vemo, da Hollywood najraje odpušča lepim, kajne, Blake?